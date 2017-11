Los Obama's ponen en venta su casa de playa

La casa de playa de Los Obama's está para la venta, según publicó Now This News.

Solo necesitas $18 millones para convertirte en el dueño de la lujosa propiedad al estilo hawaiano, localizada en una playa privada situada en Chilmark (Massachusetts), cerca del Océano Atlántico y en la famosa isla de Martha’s Vineyard.

También las personas tienen la opción de rentar la casa vacacional por $3,500 la noche.

La residencia vacacional cuenta con 6 habitaciones, 5 baños, una cancha de baloncesto, piscina "infinity" y hasta vistas panorámicas al océano.

En un momento dado, la propiedad estuvo para la venta por 24 millones.

