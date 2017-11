Terremoto de 7.2 sacude la frontera entre Irán e Irak

Un terremoto de magnitud 7.2 sacudió el domingo la región cercana a la frontera entre Irán e Irak y dejó al menos seis muertos y gran cantidad de heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos confirmó el movimiento telúrico en su sitio web, y colocó el epicentro aproximadamente a 32 kilómetros (19 millas) de la ciudad iraquí de Halabja. Emitió también una alerta “naranja” por “muertes y pérdidas económicas relacionadas con las sacudidas”.

La agencia de noticias iraní ILNA reportó que al menos 14 provincias habían sido afectadas por el sismo.

Las redes sociales de Irán se llenaron de publicaciones sobre personas que tuvieron que evacuar sus hogares, específicamente en las ciudades de Qasr-e Shirin —ubicada cerca de la frontera con Irak— y de Kermanshah.

Surveillance video from a coffee shop in #Baghdad shows the #earthquake effect and people in panic rushing out of the shop. pic.twitter.com/vzYkTfCDwx

— MediaNewsCenter (@MediaNewsCenter) November 12, 2017