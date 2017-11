Twitter aumenta límite de caracteres

La red social Twitter, anunció hoy que sus casi todos 330 millones de usuarios podrán ahora tuitear con 280 caracteres.

Sin embargo, los únicos usuarios que permanecerán con 140 caracteres son los que publican en japonés, coreano o chino, dijo la compañía.

Esos lenguajes tienen alfabetos que normalmente permiten la expresión de más pensamientos en menos caracteres.

La compañía comenzó a realizar pruebas con el nuevo límite desde septiembre, con un pequeño grupo de usuarios de diferentes países que fueron seleccionado de forma aleatoria.

Según Twitter, el cambio se debe a la dificultad que causa en algunos idiomas poder expresar una idea en 140 caracteres.

"El límite de caracteres es una de las principales causas de frustración para las personas que tuitean en inglés, pero no para aquellos que lo hacen en japonés", indicó Aliza Rozen, gerente de la empresa.

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.

More characters. More expression. More of what's happening.https://t.co/wBpYdy1K40

— Twitter (@Twitter) November 7, 2017