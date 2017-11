Hombre tirotea iglesia en Texas

Un hombre abrió fuego hoy en la tarde contra una iglesia bautista en el condado de Sutherland Springs, en Texas, según indicó la Policía.

El incidente ocurrió en la Primera Iglesia Bautista de ese lugar.

Al momento, no se han confirmado muertes pero las personas en el lugar sí dijeron haber visto al menos "varios" muertos. Otros informes destacaron que son unos 15 ciudadanos.

Las autoridades sí dijeron que el agresor, de quien se desconoce la identidad, está muerto.

El lugar de alabanzas se encuentra a unas 40 millas al sureste de San Antonio, la capital del estado.

Las estaciones de televisión KSAT y KENS primero reportaron que había "muchas víctimas" y que había una importante presencia policial en la iglesia de Sutherland Springs.

