La luna llena "más grande del año" aparece en el cielo

En los primeros días de este mes se puede observar una luna llena que sorprende a muchos por su gran tamaño. Esta fase concluyente del ciclo lunar ocurre cuando la Tierra está situada entre la Luna y el Sol.

¿Por qué es posible disfrutar de una luna llena grande? En estos días la luna se encuentra a la menor distancia de la Tierra que le permite su órbita en todo el año., de acuerdo con RT.

Normalmente, la luna se ubica a 364.004 kilómetros de la Tierra, pero mañana, 5 de noviembre esa distancia se recortará en unos 2.500 kilómetros, según datos del portal Space.

SuperMoon 2017: the largest Full Moon of the year – 3 Dec 2017 via @masi_gianluca and the @VirtualTelescop Project: https://t.co/GJEGT1DQyZ pic.twitter.com/rmN2Z2fVOa

— Dubious Dave (@Astroguyz) November 3, 2017