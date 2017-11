Impresionante video de aterrizaje forzado en Florida

El aterrizaje de emergencia de un pequeño avión, en plena calle del condado de St. Petersburg, Florida, impactó a dos vehículos, sin dejar heridos graves.

Storyful publicó en Twitter, el impresionante video de los hechos ocurridos el pasado 18 de octubre.

Y es que cercano al lugar del incidente había instalada una cámara de seguridad que capturó la travesía que realizó el piloto del avión Cessna 402B.

Se supo que nadie resultó con lesiones graves.

Small plane has emergency landing on a Florida street, strikes two cars. pic.twitter.com/A5KP7pkylC

— Storyful (@Storyful) October 23, 2017