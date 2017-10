Recuento de los atentados en Nueva York

En horas de la tarde de hoy, martes, un hombre que manejaba una camioneta rentada embistió contra las personas que circulaban por una ciclovía, cerca del monumento del World Trade Center, cobrando la vida de ocho ciudadanos y dejando varios heridos. Este acto fue calificado como terrorismo por el alcalde Nueva York, Bill de Blasio.

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW

— Bill de Blasio (@NYCMayor) October 31, 2017