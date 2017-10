Otra mujer acusa a Harvey Weinstein de presuntos abusos sexuales

Una nueva presunta víctima de Harvey Weinstein, Mimi Haleyi, hasta ahora desconocida, aseguró hoy haber sufrido acoso y abuso sexual por parte del célebre productor de Hollywood.

En una conferencia de prensa organizada en Nueva York, Haleyi, acompañada de su abogada Gloria Allred, describió varios encuentros que tuvo con Weinstein desde que lo conoció en un estreno cinematográfico, en 2004.

Según declaró, estos contactos se fueron agravando desde pedirle un masaje en un hotel de Cannes hasta forzarla a practicar sexo oral en el departamento de Weinstein en Nueva York.

"Empezó a hacerme insinuaciones sexuales, le dije que no pero insistió. Me acorraló en un cuarto sin luz, con dibujos de niños en la pared, y ahí me retuvo en la cama y no pude quitármelo de encima", declaró.

"Era persistente y aplastante, y entonces me forzó a recibir sexo oral. Estaba mortificada y asqueada. No hubiera querido que nadie me hiciera eso. Lo recuerdo diciéndome después: '¿No sientes que ahora estamos mucho más cerca el uno del otro?"", agregó.

Haleyi dijo haber trabajado en la producción en un programa de televisión no especificado de la compañía Weinsten, y señaló que ya no está en la industria.

En una declaración leída a los medios, su abogada, quien dijo representar "numerosas presuntas víctimas de Harvey Weinstein", habló de la importancia de "romper el silencio" y explicó su clienta estaba "dispuesta a hablar la que dice ser su verdad para ayudar a otras mujeres".

"Necesitamos justicia para las víctimas. En cuanto el señor Weinstein complete su terapia lo insto a él o a sus representantes a contactarme para discutir nuestro plan para hacer justicia a las víctimas", leyó Allred.

Esta abogada ya ofreció otra rueda de prensa en Los Ángeles el viernes pasado junto con otra supuesta víctima de Weinstein, la actriz Heather Kerr.

Weinstein ha sido acusado en los últimos días de múltiples agresiones y abusos sexuales de parte de modelos y actrices, en un escándalo que ha terminado con su carrera profesional. Además, se enfrenta a investigaciones judiciales por estos hecho.