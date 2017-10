Tifón Lan se dirige a las islas de Japón con vientos de 100mph

Un poderoso tifón se dirige hoy hacia las principales islas de Japón, y ya está provocando fuertes lluvias en el oeste del país.

El tifón Lan, que tenía vientos máximos sostenidos de 160 kilómetros (100 millas) por hora, estaba en camino de tocar tierra en la costa del Pacífico del centro de Japón antes del amanecer del lunes y continuar hacia el noreste, hacia Tokio.

Las autoridades emitieron avisos de inundaciones y deslizamientos de tierra y avisos de evacuación antes de que se acercara la tormenta.

#Typhoon #Lan is in the #PhilippineSeas with max sustained winds of 105 MPH. Moving north toward #Japan. #JMA #Himawari pic.twitter.com/Tu1W6z4kWi

— NASA SPoRT (@NASA_SPoRT) October 20, 2017