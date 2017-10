Trump permitiría la revelación de archivos clasificados sobre asesinato de JFK

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el sábado que no va a bloquear la programada publicación de miles de documentos del gobierno no vistos antes sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy.

"Sujeto a la recepción de nueva información, yo —como presidente— voy a permitir la publicación de los documentos secretos, por mucho tiempo bloqueados, de JFK”.

Los Archivos Nacionales tienen plazo hasta el jueves para dar a conocer los documentos restantes sobre el asesinato de Kennedy en 1963. Se espera que sean publicados más de 3.000 documentos que no han sido vistos previamente por el público y más de 30.000 que han sido dados a conocer previamente, pero con pasajes censurados.

Subject to the receipt of further information, I will be allowing, as President, the long blocked and classified JFK FILES to be opened.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 21, 2017