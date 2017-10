Trump reta a Hillary Clinton que se presente nuevamente a las elecciones 2020

El presidente Donald Trump pidió hoy sarcásticamente a la candidata demócrata en las elecciones presidenciales del año pasado, Hillary Clinton, que se presente de nuevo en los comicios presidenciales de 2020, en los que él presumiblemente buscará la reelección.

"Oh, espero que Hillary se presente. ¿Se va a presentar? ¡Hillary, por favor, preséntate de nuevo!", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El presidente respondió así a una pregunta sobre un tuit que emitió unas horas antes, en el que escribió que alguien le había preguntado recientemente si Clinton iba a competir de nuevo por la Casa Blanca en 2020, y que su respuesta había sido: "¡Eso espero!".

Trump también criticó a Clinton por su posición respecto a la polémica relacionada con la Liga de Fútbol Americano (NFL, en inglés), donde varios jugadores han tomado la costumbre de arrodillarse durante la interpretación del himno nacional para protestar por la violencia policial contra los afroamericanos.

La exsecretaria de Estado dijo este sábado que ese tipo de protesta "no va en contra del himno ni de la bandera estadounidenses", y que se trata de una queja "pacífica contra el racismo y la injusticia en el sistema criminal".

Trump, que ha criticado duramente a los jugadores que protestan y ha llamado a suspenderlos durante uno o varios partidos si lo hacen, aseguró que Clinton "se equivoca" y que, cuando se arrodillan, esos deportistas están "faltando al respeto a nuestra bandera y país".

"Por eso perdió las elecciones", aseguró respecto a Clinton.

"Si Hillary Clinton ha dicho de verdad que sentarse mientras suena nuestro gran himno nacional no es irrespetuoso, entiendo completamente por qué no ganó" en los comicios de noviembre pasado, subrayó, para agregar después que hubo otros factores como "que no era buena en lo que hacía".