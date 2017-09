María preocupa a millonario involucrado en recuperación del Caribe, tras el paso de Irma

El magnate británico Sir Richard Branson, quien ha estado trabajando de lleno en la recuperación de las Islas Vírgenes, tras el paso por el Caribe del huracán Irma, se mostró preocupado con el nuevo impacto del huracán María a la región.

Branson, dueño de las empresas Virgin y autor de varios libros, ha estado utilizando a Puerto Rico como base de trabajo para coordinar los esfuerzos de recuperación a otras Islas del Caribe.

El multimillonario emprendedor utilizó las redes sociales para alertar sobre la amenaza del huracán María a zonas ya devastadas.

Another storm is approaching the Caribbean and will strengthen in the next few days. Please help spread the word https://t.co/46lXqOikgL pic.twitter.com/44mHUXluSw — Richard Branson (@richardbranson) September 17, 2017

Este urgió a las personas a continuar apoyando a las zonas afectadas. Branson tiene desde su portal web un esfuerzo de recaudación de fondos para ayudar a las islas caribeñas.

As another storm approaches, our reconstruction work is only beginning. Please help us build a stronger BVi: https://t.co/rw7n9kNQXC #maria pic.twitter.com/AiCGzbQz9B — Richard Branson (@richardbranson) September 17, 2017

También utilizó sus redes para exhortar a los caribeños a seguir los informes oficiales y tomar las medidas de seguridad para protegerse.

As Tropical Storm #Maria approaches and will strengthen, our team will continue to help. Stay safe https://t.co/46lXqOikgL pic.twitter.com/JwcSk2Rhsr — Richard Branson (@richardbranson) September 17, 2017

Los efectos del huracán María en el Caribe deben comenzarse a sentir desde mañana martes. La ubicación más reciente del huracán es la siguiente: Localización: 14.6°N 59.7°W Movimiento: WNW at 12 mph Presión: 967 mb Vientos max sostenidos: 110 mph.