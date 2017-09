Se caen dos grúas tras paso de Irma por Florida

Parte de dos grúa en el tope de unos rascacielos en construcción se derrumbaron el hoy en el centro de Miami en medio de fuertes vientos asociados con el huracán Irma.

Estos son los dos primeros desplomes conocidos a causa de la tormenta de entre más de una veintena de esas peligrosas estructuras en la ciudad.

Una grúa cayó en un área junto a la bahía llena de hoteles y rascacielos residenciales y de oficinas, cerca de la Arena American Airlines, de acuerdo con un mensaje en Twitter de la municipalidad.

No estaba claro por el momento si el desplome causó daños o lesiones.

El personal de emergencia no pudo acudir al sitio debido a los vientos fuertes, dijo el director de comunicaciones del condado Miami-Dade, Mike Hernández.

La otra grúa que se registró fue una de un complejo de viviendas que no se había completado en el barrio Grand Paraíso

Aunque Miami está lejos del punto donde ingresó el vórtice de Irma a tierra, en los Cayos de Florida, los vientos de la enorme tormenta estaban fustigando el área el domingo.

Las autoridades exhortaron a las personas en edificios colindantes al desplome a refugiarse en el lado opuesto de sus edificios o en escaleras.

Primera grúa que se cayó:

The crane that I saw collapsing today at 10am in downtown Miami. Before and after. Media ok to use. Just credit. pic.twitter.com/Rbb1GuMXCL

— susana (@nesumosa) September 10, 2017