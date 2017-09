Policía Miami Dade no atenderá emergencias durante Irma

La Policía del condado de Miami Dade decidió que no atenderá ninguna emergencia que suceda durante el paso del huracán Irma por el estado de Florida, según comunicaron por las redes sociales.

La decisión se basó en poder proteger a los oficiales que son parte de ese departamento, decisión que podría durar largas horas mientras el fenómeno atmosférico avanza por la zona y se retira.

"Nuestros oficiales están resguardados por su seguridad. No podemos responder a sus llamadas para ofrecer servicios. Quédense adentro de sus casas. NO salgan", fue el mensaje que publicaron.

De la misma forma, y para prevenir incidentes, Carlos Giménez, alcalde de esta zona, decretó un toque de queda efectivo hoy a las 7 de la noche hasta las 7 de la madrugada de mañana, 11 de septiembre.

El Twitter oficial de la ciudad se hizo eco de la información publicada por su departamento policial.

Due to extreme sustained winds rescue teams are no longer able to respond. Stay inside and Stay safe until the storm has passed. #Irma — City of Miami Beach (@MiamiBeachNews) September 10, 2017

For the safety of our residents, I am issuing a curfew for @MiamiDadeCounty effective tonight at 7 p.m. #HurricaneIrma — Carlos A. Gimenez (@MayorGimenez) September 10, 2017