Meteorólogo "prueba" potentes vientos de Irma

El meteorólogo estadounidense Juston Drake puso su vida en riesgo al querer "probar el viento" del potente huracán Irma a su paso por el sur de Florida, haciéndose viral por las redes sociales.

Las imágenes ven como Drake se baja del auto y rápidamente el viento lo hace retroceder al punto que la máscara que llevaba para cubrirse el rostro de los vientos se le cayó y, si no llega a tenerla amarrada, se le iba volando.

Al momento, esos vientos estaban a 200 kilómetros por hora.cenfrentó al huracán Irma durante su paso por el sur de la Florida donde los vientos.

I had to go out and test the winds in the eyewall of Irma!!! https://t.co/ukKlv1YVMv

— Juston Drake (@JustonStrmRider) September 10, 2017