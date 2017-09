Irma se debilita a categoría 2

El huracán Irma se debilitó a una tormenta de categoría dos, perdiendo técnicamente su estatus de huracán mayor, al tocar tierra en el suroeste de Florida. El meteoro recorre la costa en dirección norte.

Al momento de esta publicación, había información de que por lo menos dos millones de ciudadanos no tenían luz.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que los vientos de Irma son de 177 kilómetros por hora (110 mph), apenas debajo del estatus de huracán mayor, conforme el ojo de la aún peligrosa y extensa tormenta avanza hacia tierra la tarde del domingo. Azota Naples después de tocar tierra en Marco Island a las 3:55 p.m.

“Aunque el debilitamiento es previsto, se espera que Irma permanezca como huracán al menos hasta la mañana del lunes”, señaló el Centro Nacional de Huracanes.

El centro comentó que el ojo de Irma debe abrazar la costa oeste de Florida hasta la mañana del lunes y posteriormente avanzar hacia el norte de Florida y el suroeste de Georgia la mañana del lunes.

NEW: Hurricane Irma Downgraded To Category 2; Video Shows Streets Flooding In Lehigh Acres, Florida pic.twitter.com/H70ocVhmDT

— Breaking911 (@Breaking911) September 10, 2017