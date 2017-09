El huracán Irma se "tragó" el mar en su paso por Bahamas

El huracán Irma tocó tierra la noche del viernes en la costa norte de Cuba como categoría 5, la más alta, tras dejar un reguero de muerte y destrucción a su paso por el Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La vecina Bahamas pudo escapar casi ilesa de los horrores de este feroz huracán, sin víctimas ni daños mayores de infraestructura. Sin embargo, su paso es tan poderoso que ha absorbido el mar de las islas Bahamas, dejando las playas de algunas de sus zonas completamente secas.

Una usuaria de Twitter compartió este sábado un video impresionante tras el paso del huracán Irma por el Caribe, en el que se aprecia como el mar desapareció del todo de una playa en la isla de Long Island, en Las Bahamas.

I am in disbelief right now… This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s

— #ForeverFlourish (@Kaydi_K) September 9, 2017