Multitud adora a Dios en Miami ante amenaza de huracán Irma

#Godallmighty your are in control. // TU TIENES EL CONTROL SEÑOR 🙏 //#Repost @unachicacristianaofficial ・・・ Que hermoso video Miami decide adorar ante llegada del huracán Irma. 📣❤ #huracanirma

A post shared by Ximena Duque-Adkins (@ximenaduque) on Sep 8, 2017 at 1:29pm PDT