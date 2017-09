Pastor se casa con niña y presume su enlace en Facebook

Un pastor evangélico de 60 años se casó con una menor de 12 años y presumió el enlace por las redes sociales.

Según reseñó el Diario Nueva York, Jorge, quien es líder de una congregación en México, escribió en Facebook que se casó con la niña porque “Dios me dio a Karla por esposa para crecerla. Hoy, hablando en la madrugada con él, Dios, me hizo ver que la mujer que él escogió es de temprana edad y me la entrega a mí para que yo la santifique, la edifique, para que ella no me contamine como las demás me llegaron a contaminar".

Además, el religioso sostuvo que desde que conoció a Karla "he tenido que repudiar a tres mujeres que fueron mis esposas, cada uno en su tiempo. Muchos se escandalizan de ello y expresan: ¡Tantas mujeres!; porque lo que ellos ven es solamente una posición cómoda de soportar el pecado, la injusticia delante de Dios, más para Dios, es mucho más severo lo que el ve”.

Trascendió que una de las exesposas de Jorge salió en defensa este al asegurar que es un “ungido del Señor”.