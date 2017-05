Reportan brote de conjuntivitis en República Dominicana

El Ministerio de Salud Pública recomendó a la población que no se auto medique ni use medicamentos sin prescripción facultativa si presenta síntomas de conjuntivitis, enfermedad que se ha expandido en todo el país y provocado la presencia masiva de personas afectadas en las emergencias de hospitales y en las áreas de consultas de clínicas privadas.

La institución sugiere acudir a un centro de salud para evitar complicaciones con este virus que inflama los ojos.

Mediante un comunicado, las autoridades de Salud exhortan a la ciudadanía a mantener la higiene y proteger los ojos del sol, de la luz intensa, del calor, el humo y otros agentes irritantes.

De contraer el virus, se recomienda de guardar reposo durante la enfermedad y limpiar los párpados suavemente con un pañito limpio.

La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva o membrana del ojo, generalmente causada por un virus, aunque también puede ser causa de un resfriado común.

Los síntomas, que se prolongan por una semana aproximadamente, son enrojecimiento de los ojos, lagrimeo, ardor, sensibilidad a la luz y la sensación de tener un cuerpo extraño dentro del ojo.

En las emergencias de hospitales y en las áreas de consultas de clínicas privadas se observaba hoy una alta presencia de pacientes con los ojos rojos, hinchados y con lagrimeos, que se protegen con gafas de sol, en algunos casos, evidenciando el brote de conjuntivitis que afecta al país.

Igual situación se registra en algunos centros escolares donde acuden niños, que no están asistiendo a las aulas debido al virus.

Médicos oftalmólogos e infectólogos coinciden en que hay un aumento de los casos y que consultan hasta 20 pacientes por día en las últimas semanas.

Galenos del hospital infantil Robert Reid Cabral dijeron a los medios que en ese centro se han visto muchos casos y que los padres de los niños refieren que algún miembro de su familia ha sido infectados.

Los médicos recomiendan medidas para evitar el contagio de la la conjuntivitis, tales como lavarse bien y frecuentemente las manos y la cara con agua y jabón; no saludarse por contacto de manos ni saludos de rostro (besos de mejilla) por un período no menos de un mes; o conversar a cortas distancias para no contagiarse por la saliva al hablar.

Además, no usar los mismos objetos personales como peines, lentes, vasos, cubiertos, maquillaje; en lugares cerrados, como oficina, realizar buena limpieza y buena circulación del aire; y llevarse lo menos posible las manos a la cara.