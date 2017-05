Padre de hombre suicida dice que hijo es inocente

LONDRES – El padre del presunto atacante en el concierto de Manchester niega que su hijo tenga vinculaciones con milicianos o con la explosión que mató a 22 personas.

Ramadan Abedi dijo que habló con su hijo Salman hace cinco días, que se disponía a viajar a Arabia Saudí y su voz era “normal”.

Dijo que su hijo viajó a Libia hace un mes y medio.

Abedi padre dijo a The Associated Press por teléfono desde Trípoli: “No creemos en la matanza de inocentes. Nosotros no somos así”.

Dijo que su otro hijo, Ismail, fue arrestado en Inglaterra el martes por la mañana.

Añadió que Salman pensaba ir de Arabia Saudí a Libia para pasar el mes santo del Ramadán con familiares.

Abedi huyó de Trípoli en 1993 cuando las fuerzas de seguridad de Moamar Gadafi trataron de arrestarlo, y pidió asilo en Gran Bretaña.

Ahora es gerente administrativo de la Seguridad Central en Trípoli.