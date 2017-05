Líderes religiosos comienzan ayuno en oposición a recortes de Trump

Varios líderes religiosos – entre ellos los líderes de algunas de las denominaciones cristianas más grandes, comenzaron ayer un ayuno mensual nacional pidiendo “la ayuda de Dios” con su abogacía por las personas que padecen hambre y pobreza. Pan para el Mundo y sus aliados organizaron el ayuno como respuesta a “los recortes sin precedente” propuestos por el Gobierno de Trump y el Congreso.

“De informes filtrados sabemos que el presupuesto del presidente Trump continúa su esfuerzo de recortar profundamente los programas más importantes para personas que padecen hambre en nuestro país y por todo el mundo”, dijo el reverendo David Beckmann, presidente de Pan para el Mundo. “Como Ester en el Antiguo Testamento, estamos precisamente en estos tiempos. Ayunando juntos en fe, pedimos la ayuda y guía de Dios en presentar nuestra oposición a ataques contra personas vulnerables que padecen hambre y pobreza”, añadió. el reverendo.

El ayuno, llamado En Estos Tiempos, comenzó ayer con un ayuno de tres días del presidente de Pan, el reverendo David Beckmann, y otros líderes religiosos locales y nacionales. Continúa con oración y ayuno el día 21 de cada mes hasta diciembre del 2018, el último mes del 115º Congreso.

El 23 de mayo, el presidente Trump presentará su presupuesto para el año fiscal 2018. Se espera que el presupuesto siga adelante con propuestas de recortes de $880 mil millones a Medicaid para personas de bajos ingresos, así como $`93 mil millones en cupones de alimentos, además de recortes en otros programas.

“Los recortes hechos a Medicaid y los recortes propuestos a programas de la red de seguridad social como SNAP son dos golpes contra personas que batallan para sustentar a sus familias”, dijo Beckmann. “Esperamos que el ayuno se difunda ampliamente, y que muchas personas y organizaciones lo vean como una manera de profundizar e intensificar nuestro compromiso por la abogacía”.

Otros líderes en este ayuno nacional son: Arturo Chavez, presidente & director ejecutivo, Mexican American Catholic College; Most Reverend Michael Bruce Curry, obispo, Iglesia Episcopal; Rev. Elizabeth Eaton, obispa, Iglesia Luterana Evangélica en América; Emb. Tony Hall, director ejecutivo emérito, Alianza para Erradicar el Hambre; Anwar Khan, director ejecutivo, Islamic Relief USA; Barbara Lee, miembro, Cámara de Representantes; Rev. Carlos Malavé, director ejecutivo, Christian Churches Together in the USA; Most Reverend Richard E. Pates, obispo católico de Des Moines; Senior Bishop Lawrence Reddick III, Obispo, Christian Methodist Episcopal Church; Dr. Barbara Williams Skinner, co-presidenta, National African American Clergy Network; Jim Wallis, presidente y fundador, Sojourners.