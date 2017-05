Trump pide a los árabes luchar contra el terrorismo

El presidente estadounidense Donald Trump pidió el domingo a los países árabes crear “una coalición de naciones” para “eliminar el extremismo”.

En su discurso ante una cumbre árabe e islámica en Riad, Trump prometió “fortalecer las amistades más antiguas que tiene Estados Unidos, y buscar nuevas alianzas en busca de la paz”.

Prometió que “Estados Unidos no está tratando de imponer nuestro estilo de vida a otras naciones, sino extender nuestra mano en un espíritu de cooperación y confianza”.

Trump hizo sus declaraciones mientras su gobierno defiende sus restricciones a viajeros de varios países de mayoría musulmana, en el país donde se encuentra el lugar más sagrado del islam. Pidió unidad a los musulmanes en la lucha contra el terrorismo.

Trump ofreció el discurso el domingo ante los líderes de 50 países de mayoría musulmana, la pieza central de su visita de dos días a Arabia Saudí. En su mensaje, el presidente presentará el desafío del extremismo como una “batalla entre el bien y el mal” e instará a los mandatarios árabes a “expulsar a los terroristas de sus lugares de culto”, según un borrador del texto.

Donald Trump joins in on traditional sword dance in Saudi Arabia as part of his first foreign trip as US president https://t.co/NBIvrIWEeM pic.twitter.com/sCUVfmZF7y

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 21, 2017