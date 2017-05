Rubén Blades arremete contra el presidente de Venezuela

El cantante Rubén Blades le respondió hoy al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien arremetió recientemente contra el artista mientras se dirigía a los venezolanos desde el Palacio de Miraflores.

“En los momentos clave surgen a promover el odio y hablar contra Venezuela, a algunos de ellos yo les he respondido desde aquí mismo, a Rubén Blades por ejemplo, porque lo admito, yo soy Pablo Pueblo, Rubén Blades, ¿oíste?”, afirmó Maduro, en referencia al famoso tema musical de Blades, Pablo Pueblo.

“Y tu yo no sé si eres Pablo rico ahora y te olvidaste de tus raíces, por ahí anda rondándome el tiburón imperialista, y tú ahora como que vienes a alentarlo para que se trague a Venezuela, Rubén Blades, lo lamento, que niegues tus raíces con las cuales nos educamos los jóvenes en los 70 y los 80 que hoy hacemos Revolución en América Latina y no hemos traicionado nuestras propias raíces y nuestra propia convicción”, continuó el presidente venezolano.

Blades no titubeó a través de su cuenta de Facebook le envió un mensaje a Maduro, en el que afirmó que “Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente” y acusó al presidente de haber “despojado de su nobleza ideológica” a la izquierda política de Venezuela.

“El imperialismo, como el totalitarismo, posee muchas manifestaciones. Como parece que usted solo puede ver una clase de tiburón, permítame decirle que los hay de distintas especies y que se encuentran en todas las latitudes. Algunos son caníbales: se comen a sus semejantes. Usted se apropia del título de mi canción y se auto titula Pablo Pueblo. Me permito corregirlo: Pablo Pueblo jamás reprimiría a su gente; Pablo Pueblo no divide a su pueblo; Pablo Pueblo administra lo poco que tiene con responsabilidad; Pablo Pueblo no le roba el futuro a su propia gente, desconociendo el mandato de su Constitución”, escribió Blades.