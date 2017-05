EE.UU. procesa 20 millones de solicitudes de pasaportes

NUEVA YORK – El Departamento de Estado espera tramitar 20,5 millones de solicitudes de pasaportes este año, lo que sería una cifra récord, derivada en gran parte del hecho de que desde hace 10 años se requiere ese documento para viajar a México, Canadá y el Caribe.

La lluvia de solicitudes no será sorpresa. Los estadounidenses deben renovar sus pasaportes cada diez años y ya pasó una década desde que entró en vigor el requisito de pasaportes para esas naciones. Esa nueva ley hizo que aumentasen marcadamente las solicitudes de pasaportes en el 2007, generando demoras de hasta varios meses para tramitar el documento.

El Departamento de Estado dice que este año está procesando el documento en menos de las seis a ocho semanas que se supone toma el trámite.

“En el 2007 las cosas no funcionaron bien”, admite Brenda Sprague, asistente de la subsecretaría a cargo de los pasaportes, en una entrevista con la Associated Press. “Analizamos las cosas y nos hemos pasado 10 años preparándonos para los retos que se avecinan. Estamos muy atareados, pero me complace decir que por ahora, toco madera, estamos un paso adelante”.

Muchos viajeros dicen que recibieron sus pasaportes en unas pocas semanas.

A Helen Prochilo le tomó dos semanas renovar su pasaporte en marzo, comparado con las más de cinco semanas de hace diez años. “Nadie nos ha hablado de demoras”, dijo Prochilo, de Promal Vacations, una agencia de viajes de Nueva York.

Dylan Gallagher, propietario de Orange Sky Adventures, agencia turística de San Francisco, renovó su pasaporte en un mes este año. “Un caramelito” el trámite, indicó, añadiendo que en el 2007 le tomó tres meses sacar el pasaporte. “Se demoraron tanto que pensé que se había perdido mi solicitud”, afirmó.

Hacia fines de abril de este año, el Departamento de Estado había procesado más de 11 millones de solicitudes de renovación o de pasaporte nuevo. Generalmente el 40% de las solicitudes son de renovación y la primavera y el verano del hemisferio norte (mitad del año) son las temporadas de más trabajo.

El año pasado el Departamento de Estado procesó 16,8 millones de pasaportes, pero el promedio anual es de 13 millones.

La cantidad de personas que sacan pasaporte en Estados Unidos ha aumentado enormemente en los últimos años, del 25% del 2006 al 41% actual. En ello inciden el requisito de pasaportes para viajar a México, Canadá y el Caribe, así como pasajes aéreos más accesibles y el hecho de que los millennials tienden a viajar más que las generaciones anteriores, y desde una edad más temprana.