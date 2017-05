Hombre demanda a su date

ROUND ROCK, Texas, EE.UU. (AP) — Un hombre en Texas demandó a una mujer a la que invitó al cine por el precio de la entrada porque, según él, texteó durante toda la película y lo abandonó en el cine.

Brandon Vezmar inició la demanda por 17,31 dólares la semana pasada. El hombre dijo al periódico Austin American-Statesman que conoció a la mujer a través del internet y fueron a ver “Guardians of the Galaxy, Vol. 2” el 6 de mayo. Dijo que la mujer se negó a dejar de textear. Entonces le sugirió que texteara fuera de la sala, dijo Vexmar. La mujer salió y no regresó.

La mujer dijo al diario que Vezmar le pidió que le devolviera el precio de la entrada, pero ella se negó porque “él me invitó a salir”.