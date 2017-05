Trump defiende su "derecho" a compartir información con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió hoy tener “derecho absoluto” a compartir información con Rusia, luego de que el periódico The Washington Post publicara ayer un reporte en el que fuentes aseguran que el mandatario compartió información secreta del Estado.

Se trata de las primeras declaraciones públicas que hace el presidente respecto al asunto y en ellas, sin embargo, no hace referencia a si la información que compartió fue clasificada o no. No obstante, las expresiones contradicen las versiones de funcionarios de Casa Blanca que estuvieron presente en la reunión con representantes de Rusia la semana pasada y que ayer aseguraron que dicho reporte era falso y que en el encuentro sólo se discutieron amenazas comunes entre los países, sin detallar información clasificada.

“Como Presidente quería compartir con Rusia (en una reunión abierta en W.H.) que tengo el derecho absoluto de hacer, los hechos pertinentes al terrorismo y la seguridad de los vuelos aéreos. Razones humanitarias, además quiero que Rusia intensifique su lucha contra ISIS y el terrorismo”, apuntó el presidente en una serie de tuits publicadas durante la mañana de hoy.

“Le había estado pidiendo al director Comey y otros, desde el principio de mi administración, encontrar a los LEAKERS en la comunidad de inteligencia”, añadió.

Trump ha señalado en varias ocasiones a los funcionarios y exfuncionarios anónimos de Casa Blanca han estado filtrando información a los medios.

El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo ayer en un comunicado que Trump debatió una “amplia gama de temas” con el ministro de Rusia, Sergey Lavrov, y el embajador de Rusia ante los Estados Unidos, Sergey Kislyak, en la reunión que se llevó a cabo el 10 de mayo en Casa Blanca.

Tillerson dijo que, entre los temas, se conversó sobre los esfuerzos comunes para combatir el terrorismo, así como amenazas específicas, “pero no se discutieron fuentes”.

Asimismo, Dina Powell, asesora adjunta de la Casa Blanca para la estrategia, quien también asistió a la reunión, aseguró que esta historia es falsa, el Presidente sólo discutió las amenazas comunes a las que se enfrentaban ambos países”.

En esa misma línea, H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump que participó en la reunión, dijo a The Washington Post que Trump y los funcionarios rusos discutieron “amenazas comunes”.

“En ningún momento se discutieron las fuentes o métodos de inteligencia y el presidente no reveló ninguna operación militar que no fuera conocida públicamente”, aseguró McMaster a periodistas en la Casa Blanca.

La cadena CNN aseguró hoy que dos exfuncionarios confirmaron que los puntos principales del reportaje de Washington Post son verdaderos y que el presidente compartió información clasificada con el ministro ruso de Asuntos Exteriores.

Indicaron que Trump no reveló directamente la fuente de la información, pero los funcionarios de inteligencia dijeron a CNN que existe la preocupación de que Rusia será capaz de averiguar la fuente que describieron como “altamente sensible”.

