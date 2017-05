Emmanuel Macron asume la presidencia de Francia

Emmanuel Macron asumió hoy la presidencia de Francia en el Palacio del Elíseo de París y emprendió de inmediato su misión de reconfigurar la política francesa, la economía mundial y la Unión Europea.

Macron, de 39 años, es el presidente más joven en la historia del país y el 8vo presidente de la Quinta República Francesa, creada en 1958. El mandatario, un exministro de Economía con una visión europeísta y liberal en materia económica, es también el primer presidente de Francia que no procede de uno de los dos partidos tradicionales del país.

Macron tomó el mando en un país que, tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea en 2019, se convertirá en el único miembro de la UE con armas nucleares y un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Antes de ofrecer su primer discurso como presidente se reunió durante una hora en la oficina presidencial con su predecesor, François Hollande. En el encuentro trataron temas sensibles que afectan a Francia y los códigos nucleares del país.

En momento de visible emoción para ambos, Macron acompañó a Hollande hasta su coche, le estrechó la mano y le aplaudió junto con los empleados de la presidencia francesa, congregados en el patio del palacio.

Los dos se conocen bien. Macron fue asesor de Hollande y después su ministro de Economía entre 2014 y 2016, cuando abandonó el gobierno socialista para lanzar su candidatura independiente a la presidencia.

Emmanuel Macron inaugurated as France's youngest ever president, taking over from Francois Hollande #Macron pic.twitter.com/9OB3jHJBRq

— AFP news agency (@AFP) May 14, 2017