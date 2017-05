Trump da su primer discurso de graduación

En su primer discurso a los graduados desde que asumió el cargo, el presidente Donald Trump exhortó el sábado a los alumnos de una universidad cristiana a seguir sus convicciones, pero también a estar dispuestos a defenderse de las críticas de otros que no tuvieron la valentía de hacer lo correcto.

Trump mantuvo un tono animado en su primera aparición pública prolongada desde que despidió a James Comey como director del FBI, cuando calificó al abogado y experimentado fiscal de “fanfarrón” e “incompetente”.

El despido de Comey deja interrogantes porque el FBI está investigando la posible intromisión de Rusia en la campaña presidencial de 2016 donde Trump salió victorioso.

Trump no mencionó el tema en el discurso que dio en la Liberty University, en Virginia, cuyo director fue uno de los primeros y más fervientes partidarios de Trump en la campaña.

Ante más de 18.000 graduados, el presidente los invitó a pelear por sus ideas y a “desafiar los intereses arraigados y las estructuras de poder fallidas”. Una multitud que duplicaba esa cantidad llenó un estadio afuera del campus. Es la segunda vez que un presidente da el discurso de graduación en la universidad.

“Recuerden esto: nada que valga la pena nunca, nunca, nunca, será fácil”, dijo Trump. También les dijo a los graduados que deben “tratar la palabra ‘imposible’ como una motivación más” y animarse a que a uno lo llamen “outsider” (intruso) porque son éstos “los que cambian al mundo”.

“Entre más les diga un sistema roto que están mal, más seguros deben estar de que es necesario seguir peleando”, agregó Trump, quien muchas veces se quejó de haber sido subestimado durante la campaña presidencial.

