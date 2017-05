Terremoto de 5.8 estremece el norte de Irán

Un sismo de magnitud 5.8 estremeció una remota zona en el noreste de Irán, reportó el sábado la agencia noticiosa oficial.

El epicentro del terremoto se localizó en la población de Pishqaleh, con alrededor de 2.000 habitantes y localizada a unos 800 kilómetros (498 millas) al noreste de la capital, Teherán, agregó la agencia IRNA.

El movimiento telúrico provocó fallas en la red de electricidad, pero hasta el momento no se han reportado víctimas. Se desplegó personal de rescate al área.

Magnitude 5.8 earthquake rocks Turkmenistan-Iran border region at 18:01:01 UTC on May 13 (USGS) pic.twitter.com/2uHS2NBhP4

— People's Daily,China (@PDChina) May 13, 2017