Accidente de autobús en Turquía deja 24 muertos

Un autobús turístico se salió el sábado de un camino serpenteante de montaña en Turquía, matando al menos a 24 personas mientras caía de un acantilado y chocaba contra un coche, informaron las autoridades.

El gobernador de la provincia de Mugla, Amir Cicek, dijo que el conductor fue uno de los muertos. Opinó que el accidente pudo haber sido causado por una falla en el sistema de frenos del autobús. Dijo que las investigaciones determinarán la causa exacta.

Cicek precisó que el autobús se salió de una curva de la carretera y que cayó 15 metros (50 pies) por un acantilado mientras viajaba desde la provincia costera de Izmir hacia Marmaris, un destino turístico popular.

20 killed in Turkey bus crash

A bus carrying Turkish tourists plunged off a road near the southwestern sea resort of Marmaris pic.twitter.com/PoDprkRSqu

— Ari Murad (@AriMuradNew) May 13, 2017