Sismo remece a El Salvador

SAN SALVADOR – Un sismo de 6,2 grados de magnitud remeció el viernes las costas de El Salvador, sin que hasta el momento se hayan reportado daños.

El temblor se produjo a las 4:41 de la madrugada (1041 GMT) a unos 97 kilómetros de la ciudad de Sonsonate y a 128 kilómetros de la capital, San Salvador, y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Tuvo al menos una réplica importante.

Ambos sismos fueron sentidos en gran parte del territorio salvadoreño, pero las autoridades de Protección Civil no reportaron víctimas ni daños materiales.

“Ya hicimos el rastreo por todo el país y no tenemos reportes de daños en casas, no hay nada, no hay ni gente con golpes, solo fue el susto”, dijo a The Associated Press el vocero de la Cruz Roja salvadoreña, Carlos López Mendoza.

“Ya preguntamos a las autoridades y tampoco hay peligro de tsunami”, agregó.