Mueren 25 tras atentado contra senador en Pakistán

QUETTA, Pakistán – El vicepresidente del Senado de Pakistán escapó el viernes de un intento de asesinato, pero el atentado suicida contra su convoy dejó 25 personas muertas y decenas de heridos en la provincia suroeste de Baluchistán, informaron las autoridades.

El grupo extremista Estado Islámico se responsabilizó del ataque a través de su agencia de noticias Amaq.

La explosión ocurrió poco después de que el convoy de Abdul Ghafoor Haideri se había ido de la madrasa, una escuela islámica de estudios superiores, en el poblado de Mastung, cerca de Quetta, de acuerdo con el funcionario local Munir Raisani.

Esta zona ha sido caldo de cultivo de actividad extremista, aunque la mayoría de los ataques previos cerca de Mastung han sido contra la minoría chií de Pakistán por parte del grupo suní radical Lashkar-e-Jhangvi.

El año pasado, el Estado Islámico llevó a cabo un ataque brutal contra abogados en Quetta que dejó casi 70 muertos, la mayoría de ellos jóvenes abogados, además de otro atentado en un santuario en el área remota de Kuzdar, donde más de 60 personas fallecieron. El sitio sagrado es frecuentado tanto por chiíes como por suníes, pero particularmente por los segundos.

El ataque del viernes puso en relieve la constante capacidad de los extremistas para emprender ataques de alto perfil a pesar del operativo militar que está activo en varias partes del país, incluso las regiones fronterizas con Afganistán.

Impactado, pero solo con lesiones menores, Haideri dijo a la prensa local que no iba a conjeturar sobre las razones del atentado.

“Estaba en el asiento delantero cuando ocurrió una explosión fuerte”, dijo el senador. “El parabrisas de mi vehículo se rompió y la puerta quedó destruida. Me alcanzaron astillas y vidrios rotos en la mano, pero gracias a Dios no sufrí ninguna lesión mayor…. No podría decir por qué ocurrió la explosión”.

El partido político de Haideri _Jamiat-e-Ulema Islam, que simpatiza con los talibanes_ tiene cientos de seminarios suníes islámicos por todo Baluchistán. Es encabezado por Fazlur Rehman, conocido por sus posturas críticas hacia Estados Unidos.

El primer ministro Nawaz Sharif condenó el ataque y Anwar-ul Haq Kakar, vocero del gobierno de Baluchistán, dijo que la policía iba escoltando a Haideri cuando sucedió.