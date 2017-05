Senadora hace historia en Australia al amamantar a su bebé en el Parlamento

Una niña de 2 meses de edad hizo hoy historia en Australia, al convertirse en el primer bebé en ser amamantado en el Parlamento.

La niña, llamada Alia Joy, es la hija recién nacida de Larissa Waters, senadora de Queensland. Waters, quien es co-líder adjunta del Partido Verde de Australia, regresó hoy de su licencia de maternidad, con su segunda hija en brazos.

“¡Muy orgullosa de que mi hija Alia sea la primera bebé en ser amamantada en el Parlamento federal!”, escribió la senadora en un tuit.

So proud that my daughter Alia is the first baby to be breastfed in the federal Parliament! We need more #women & parents in Parli #auspol pic.twitter.com/w34nxWxG0y

— Larissa Waters (@larissawaters) 9 de mayo de 2017