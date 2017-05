Raúl Labrador quiere ser gobernador de Idaho

El representante de ascendencia puertorriqueña, Raúl Labrador, anunció hoy que correrá para gobernador de Idaho en 2018.

Labrador, miembro fundador de llamado House Freedom Caucus de línea súper conservadora, fue elegido por primera vez para representar el 1er Distrito de Idaho en la ola de 2010 que dio a los republicanos una mayoría de la Cámara.

“Idaho necesita un líder conservador probado que se opondrá a los intereses especiales”, dijo en un comunicado anunciando su candidatura, según publicó Político.

Se espera que Labrador sea uno de varios republicanos que compitan para substituir al gobernador Butch Otter, que ha dicho por largo tiempo que no buscaría la reelección en 2018.

Según Politico, Labrador ha sido con frecuencia un líder en las peleas de extrema derecha con el presidente de la Cámara Paul Ryan. Recientemente, el representante se unió a otros miembros del Caucus de Libertad para hundir el primer intento de revocación de Obamacare del Partido Republicano en marzo.

El anuncio de la candidatura de Labrador a gobernador llega varios después de que el representante afirmara que “nadie muere por no tener acceso a cuidados de salud”, en medio de una discusión sobre el proyecto sustitutivo del Obamacare.

Finalmente firmó el proyecto de ley revisado, que pasó la Cámara la semana pasada, pero no antes de que Trump lo nombrara directamente en uno de sus tuits.

If @RepMarkMeadows, @Jim_Jordan and @Raul_Labrador would get on board we would have both great healthcare and massive tax cuts & reform.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de marzo de 2017