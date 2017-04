Turquía bloquea acceso a Wikipedia

Turquía ha bloqueado Wikipedia, según alertó el sábado una red que monitorea la censura en internet.

Los internautas turcos no pueden acceder a la enciclopedia gratuita en ninguno de sus idiomas desde la mañana, indicó Turkey Blocks, que se describe como un “proyecto de transparencia digital” independiente. “La pérdida de disponibilidad concuerda con filtros de internet empleados para censurar contenido en el país”, señaló la plataforma.

Wikipedia está bloqueada según una orden administrativa provisional sin orden judicial, aunque Turkey Blocks señaló que se esperaba que la orden judicial llegara en los próximos días. La medida fue ordenada por la Autoridad de Tecnologías de la Información y Comunicación.

Las autoridades no emitieron un comunicado oficial indicando por qué se había bloqueado la web, pero medios turcos atribuyeron la medida a “contenido relacionado con terrorismo”.

Confirmed: All editions of the #Wikipedia online encyclopedia blocked in #Turkey as of 8:00AM local timehttps://t.co/ybFolRmsOs pic.twitter.com/hI9tn4bHe5

— Turkey Blocks (@TurkeyBlocks) April 29, 2017