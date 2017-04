Reportan agresión de empleado de American Airlines a mujer con bebé

Un vídeo corriendo por las redes sociales muestra cómo quedó una mujer que supuestamente fue golpeada y empujada con su propio coche de bebé por un empleado de la aerolínea American Airlines, provocando la furia de otro pasajero por la situación.

Este incidente se da tras apenas dos semanas de que las redes sociales se inundaran por un vídeo que mostró como empleados de un aeropuerto entraron a un avión de United Airlines y sacaron, a la fuerza, al doctor chino David Dao por la aerolínea haber vendido boletos de más. En el caso de Dao, este sufrió un labio partido y daños psicológicos.

El vídeo muestra a una madre llorando en el avión, con un bebé en sus brazos y pidiendo el coche donde para sentarlo de vuelta. Ante esto, una azafata y el que parece el piloto del avión tratan de consolarla. Igualmente, se puede escuchar a otro pasajero decir que “no me sentaré aquí y veré esto suceder” antes de pararse e ir a preguntar sobre la situación.

Momentos luego de que el hombre se sienta, aparece el supuesto agresor hablando con otros empleados, y el hombre que se acababa de sentar lo señala y le dice “si me haces eso a mi, te tumbaré sencillamente”, provocando más llanto en la madre y su bebé. El empleado le contestó con “quédate fuera de esto”, provocando que la persona volviera a pararse y se miraran frente a frente.

Entre señalamientos, el trabajador le invita diciéndole “Dale, golpéame. No sabes cuál es la historia”. Los encargados del avión le pidieron al pasajero que se sentara, pero no sin antes este responder “no me importa cuál es la historia, casi agredes a un bebé”.

Las circustancias que llevaron a tal altercado son inciertas —al momento— pero la persona que colgó el vídeo en las redes, llamado Surain Adyanthaya, indicó que el empleado golpeó y empujó a la mujer al quitarle el coche. Otro post en su página de Facebook señaló que la mujer fue escortada fuera del vuelo, y dejaron entrar a la persona que causó el problema.

Al momento de cerrar esta edición, American Airlines dijo que había suspendido al empleado mientras continúa una investigación sobre el incidente.

“Las acciones de nuestro equipo, capturadas en las imágenes, no reflejan paciencia o empatía —dos valores necesario para cuidar de nuestros clientes. Estamos decepcionados por estas acciones. El empleado de American ha sido removido en lo que investigamos el incidente”, informó la aerolínea en un comunicado de prensa.