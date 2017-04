Gobierno de Trump destituye a director de salud nacional

El gobierno de Donald Trump destituyó al doctor Vivek Murthy como director de salud nacional, se informó el sábado.

Se le pidió la renuncia a Murthy “tras haber ayudado en una transición eficaz” entre los gobiernos de Barack Obama y de Trump, dijo una vocera del Departamento de Salud y Asistencia Social.

Murthy estaba en el cargo desde la presidencia de Obama.

La subalterna de Murthy, contraalmirante Sylvia Trent-Adams, será directora de manera interina hasta que el Senado confirme a un reemplazo.

La portavoz del Departamento de Salud y Asistencia Social, Alleigh Marre, dijo que Murthy seguirá siendo miembro de los Cuerpos de Servicios de Salud Pública.

En un mensaje en Facebook, Murthy dijo que se siente honrado de poder haber servido a su país.

Thank you America for the privilege of a lifetime. I have been humbled and honored to serve as your #SurgeonGeneral. https://t.co/i15l9efWUb

— Vivek Murthy (@vivek_murthy) April 22, 2017