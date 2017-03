Se derrumba famosa roca de Games of Thrones

Un icónico arco de roca natural conocido como la “Ventana Azul” que apareció en la famosa serie Games of Thrones se derrumbó ayer en el mar de Malta después de una violenta tormenta.

Situado en Gozo, la isla de Malta, la formación de roca fue telón de fondo de escenas de la primera temporada de Game of Thrones de HBO y era una parada obligada para los turistas.

El ministro de Medio Ambiente de Malta, José Herrera, dijo que ninguna intervención humana hubiera podido salvar la estructura natural, según informó el Times de Malta.

Según el medio, un estudio geológico 2013 encontró que la erosión era inevitable, pero que la estructura natural no estaba en peligro inmediato de derrumbarse.

El primer ministro de Malta, Joseph Muscat, tuiteó que la pérdida de la ventana azul era “desgarradora” para Malta.

Recientemente las autoridades habían colocado letreros en el área de la Ventana Azul que prohibía caminar por encima de la roca, aunque estos eran a menudo ignorados por los visitantes.

It is a very sad day for Malta. The iconic Azure Window collapsed this morning, succumbing to the forces of nature and the passage of time. pic.twitter.com/ovc8Yj9gWH

— VisitMalta (@VisitMalta) March 8, 2017