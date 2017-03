Se apagan las luces de la Estatua de la Libertad

En la víspera del Día Internacional de la Mujer, la famosa Estatua de la Libertad en la ciudad de Nueva York quedó a oscuras luego de que se reportara un aparente apagón en el sistema de iluminación del monumento. Sólo la antorcha y la corona quedaron iluminadas.

SEE IT: Lights at Statue of Liberty appear to go out https://t.co/g58N0bohDs pic.twitter.com/j5cephAkuz — PIX11 News (@PIX11News) 8 de marzo de 2017

En declaraciones a Buzzfeed, un portavoz del Servicio Nacional de Parques confirmó que el apagón no fue intencional y que se trató de una falla en el sistema.

“Una parte del sistema de iluminación que ilumina la Estatua de la Libertad experimentó una interrupción temporal y no planificada esta noche (anoche)”, explicó Jerry Willis.

“La interrupción fue muy probablemente debido al trabajo relacionado con un proyecto en curso para activar un nuevo generador de emergencia que es parte de nuestros últimos proyectos de recuperación del huracán Sandy”.

Prensa Asociada captó más tarde el momento en que la Estatua de la Libertad se iluminó nuevamente.

🗽 Watch: The Statue of Liberty’s lights go back on after more than an hour of darkness. https://t.co/5CE1psDMjj pic.twitter.com/qKGgG4IrLf — AP Eastern U.S. (@APEastRegion) 8 de marzo de 2017

Aunque el apagón no fue intencional, la situación fue en el momento perfecto, para muchos que aprovecharon para compartir mensajes en las redes sociales agradeciéndole a la Estatua de la Libertad la “solidaridad” con el Día Internacional de la Mujer.

El apagón también coincidió con la víspera de “Un día sin la mujer” (A Day Without A Woman), una protesta creada por los organizadores de la histórica Marcha de la Mujer en Washington y varias partes de los Estados Unidos y el mundo. A propósito de la protesta, Women’s March publicó en us cuenta de Twitter un mensaje agradeciéndole a la Estatua de la Libertad por la aparente solidaridad del importante monumento con las causas de las mujeres.

Según los organizadores, el propósito de A Day Without a Woman es reconocer el valor que las mujeres agregan al sistema socioeconómico, a pesar de luchar contra la desigualdad salarial, el acoso sexual y otras formas de discriminación. La protesta coincide con el Día Internacional de la Mujer.