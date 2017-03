Republicanos defienden plan de salud, pero faltan detalles

Los republicanos iniciaron hoy una campaña para tratar de convencer al público sobre las bondades de su nuevo plan de salud, pero el proyecto carece de detalles y no aclara cómo los ciudadanos tendrán cobertura médica.

El presidente Donald Trump impulsó las gestiones con tuit temprano en la mañana alabando “nuestro maravilloso plan de salud”, y los republicanos convocaron a una conferencia de prensa para promover el plan, antes de que mañana miércoles comiencen las reuniones de los comités legislativos.

Our wonderful new Healthcare Bill is now out for review and negotiation. ObamaCare is a complete and total disaster – is imploding fast!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de marzo de 2017