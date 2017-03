Líderes mundiales a menudo ven a periodistas como enemigos del pueblo

La afirmación del presidente Donald Trump de que los periodistas son “el enemigo del pueblo”, con sus ecos oscuros del dictador soviético Josef Stalin, ha repercutido a través de las organizaciones de noticias que informan desde la Casa Blanca y mucho más allá.

El expresidente George W. Bush dijo recientemente que “es importante que los medios de comunicación alumbren sobre las personas que abusan de su poder, ya sea aquí o en otro lugar”. Precisamente, los periodistas en distintos países sufren represión, encarcelamiento, lesiones o muerte, condiciones mucho peores que en los Estados Unidos.

Esto son los líderes a los que los periodistas cubren en ambientes más hostiles o desafiantes.

EGIPTO

El presidente Abdel-Fattah el-Sissi no oculta su visión particular de lo que ve como el daño que los medios infligen a su gobierno o a la seguridad nacional de Egipto. Ha hablado nostálgicamente de la época en que la prensa se reunió detrás de Gamal Abdel-Nasser, un líder carismático y autoritario, de 1956 a 1970.

El-Sissi, un general del ejército que encabezó el derrocamiento militar de un presidente electo en 2013, tiene partidarios de núcleo duro que han formado “brigadas” de medios sociales que se lanzan en números abrumadores sobre cualquier crítica de él.

También ha aprovechado la televisión, con potentes presentadores de programas de entrevistas vilipendiando a sus críticos y alabando a su liderazgo.

El-Sissi celebra conferencias de prensa solo cuando recibe a un líder extranjero. En lugar de atender preguntas, él y su invitado suelen leer declaraciones y salir.

El acceso limitado ha provocado que los medios de comunicación egipcios dependan casi en su totalidad de las expresiones de el-Sissi en eventos televisados. Él opera de manera diferente cuando viaja al extranjero, especialmente en Estados Unidos, donde da múltiples entrevistas y parece tolerante con las preguntas difíciles.

Los periodistas con cámaras son a veces acosados ​​no solo por la policía, sino también por civiles hostiles. Hay una “ley de terrorismo” que criminaliza en muchos casos a medios de comunicación que contradicen las declaraciones oficiales.

___

CHINA

El presidente chino, Xi Jinping, afirma que el papel de los medios estatales en su país es proteger la autoridad y la unidad del Partido Comunista.

El partido tiene un control estricto sobre cómo se representa Xi, y los periodistas tienen poco acceso directo al líder. Con frecuencia se le muestra en los medios de comunicación estatales charlando con los campesinos pobres o dando charlas para aplaudir a los trabajadores de la fábrica. Pero rara vez celebra sesiones informativas o hace entrevistas, y las visitas con líderes extranjeros están firmemente escritas.

Durante algunas visitas estatales, Xi ha mantenido conferencias de prensa conjuntas con sus homólogos. Tales informes se llevan a cabo a menudo sin preguntas o limitados a dos.

Para la conferencia de prensa anual del primer ministro en marzo, los periodistas normalmente deben presentar preguntas con antelación para su aprobación. Y los periodistas chinos rara vez, si es que alguna vez, le hacen preguntas desafiantes a Xi. El año pasado, cuando visitaron las poderosas agencias de medios estatales de China, Xi les ordenó “seguir estrictamente el liderazgo del partido” y centrarse en “informes positivos”.

Los periodistas extranjeros que informan de noticias consideradas como delicadas son a menudo seguidos y acosados ​​por funcionarios o matones contratados que buscan obstruirlos. Los medios de comunicación nacionalistas a veces describen informes de prensa extranjeros sobre la represión de activistas de derechos humanos como parte de un complot de “fuerzas hostiles” que buscan desestabilizar a China.

Los esfuerzos para controlar la imagen de Xi se extienden aún más sobre el filtrado de Internet. Las búsquedas de “Xi Jinping” en Weibo, el popular microblog chino de Twitter, dan vuelta encima de los resultados dominados por informes de los medios del estado. Búsquedas para “la familia de Xi Jinping”, su hija, o “Xi Jinping opciones”, se bloquean sin explicación.

____

ISRAEL / TERRITORIOS PALESTINOS

Al igual que Trump, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, frecuentemente apunta a los medios de comunicación como hostiles y sesgados, pero es muy consciente de cómo es retratado y le encanta hacer titulares.

Por ejemplo, Netanyahu está siendo investigado por la policía por presuntamente ofrecerse a ayudar al editor del periódico líder israelí, Yediot Ahronot, a cambio de una cobertura más favorable.

Los medios de comunicación de Israel son famosos y libres de franqueza. Los políticos a menudo son accesibles, y los periodistas generalmente pueden escribir lo que quieran sin temor por su seguridad. Pero al igual que en Estados Unidos, el líder ha ridiculizado a los principales medios de comunicación por representar a las “élites” que lo desprecian a él ya sus seguidores nacionalistas más duros.

Cuando Netanyahu da una entrevista, suele ser con una cadena de televisión extranjera cuyos anclajes tienen tiempo para hacer solo dos o tres preguntas breves y predecibles. Sus ayudantes dicen que prefiere este formato porque puede controlar en gran medida la agenda y sus respuestas no pueden ser editadas.

Al igual que Trump, Netanyahu ha adoptado los medios sociales. Su oficina utiliza frecuentemente WhatsApp para distribuir declaraciones, a menudo anónimas, en asuntos urgentes. Él envía tuits al estilo Trump y con frecuencia publica declaraciones y videos en Facebook y Twitter.

Mientras Trump se queja sobre “noticias falsas”, Netanyahu usa un eslogan similar cuando se le pregunta sobre los escándalos en su oficina y responde “no encontrarás nada porque no hay nada”.

Cubrir a Netanyahu es solo uno de los varios desafíos que enfrentan los periodistas en el país. Israel tiene un censor militar que debe borrar cualquier historia delicada que pueda afectar su seguridad.

Durante los enfrentamientos con los palestinos en Cisjordania o Jerusalén oriental, las fuerzas de seguridad israelíes también han criticado a los periodistas. Los fotógrafos terminan con equipos dañados, sufren de inhalación de gas lacrimógeno o incluso reciben disparos de balas esponjosas.

Los gobiernos palestinos rivales en Cisjordania y Gaza tienen en general bajos registros sobre la libertad de prensa. Tanto la Autoridad Palestina respaldada internacionalmente en Cisjordania como el gobierno de Hamas en la Franja de Gaza han acosado y arrestado a periodistas locales cuya cobertura no les gusta. El mes pasado, un reportero AP palestino fue arrestado a punta de pistola por la seguridad de Hamas mientras cubría una protesta.

___

FILIPINAS

Los periodistas que cubren al presidente Rodrigo Duterte, uno de los líderes más heterodoxos de Asia, muchas veces quedan perplejos.

Este ha celebrado abruptas conferencias de prensa que duran hasta bien entrada la medianoche, condimentado sus comentarios públicos con hipérbole, maldiciones y bromas sexuales, mientras le da la vuelta a sus respuestas sobre política. Reporteros e incluso los miembros del gabinete tratan de adivinar si habla en serio.

Duterte, de 71 años de edad, amenazó el año pasado con que un ejercicio militar por parte de los Marines de Estados Unidos y sus contrapartes locales sería el último de su mandato de seis años. Unas semanas más tarde, su secretario de Defensa dijo que Duterte había aprobado continuar con los ejercicios, aunque el número de simulacros se reduciría y excluiría los simulacros de asalto que han azotado a China. Tales flip-flop han creado a veces un dilema para los periodistas sobre cómo divulgar sus declaraciones políticas.

Duterte ofrece datos básicos incorrectos, incluso su edad. Una vez dijo que tiene 72 años, cuando en realidad es un año más joven.También ha sugerido declarar la ley marcial, solo para que un portavoz lo niegue al día siguiente, culpando a los periodistas de haber informado erróneamente.

Varios periodistas han sido objeto de críticas en línea por partidarios de línea dura de Duterte, en lo que se considera uno de los países más peligrosos para los periodistas.

___

RUSIA

El presidente Vladimir Putin nunca se siente avergonzado por una pregunta aguda – si puede obtener la palabra para preguntar.

El manejo del Kremlin de los medios de comunicación se ajusta al patrón general de su curso de política interna, que ha sido descrito como una “democracia administrada”. El Parlamento está dominado por los leales de Putin, los tribunales están dispuestos a obedecer las órdenes de las autoridades, y la mayoría de los medios rusos siguen los deseos del Kremlin.

La mayoría de los rusos reciben sus noticias de las redes de televisión estatales controladas a nivel nacional. Facebook sigue siendo un oasis solitario para los críticos del Kremlin con una mentalidad libera, mientras las autoridades han endurecido cada vez más los controles sobre los medios en línea rusos.

Putin, un graduado de la escuela de leyes, está dispuesto a preservar el decoro y mostrar respeto por la ley, por lo que sus apariciones en los medios de comunicación están destinadas a servir como una muestra de la libertad de prensa. Él también parece verse a sí mismo como el último médico spin, confiando en su capacidad para dar forma a las percepciones del público.

Su conferencia de prensa en vivo anual, que dura rutinariamente más de cuatro horas, tiene la intención de bruñir su imagen como un líder fuerte que cuida a su pueblo y nunca duda en asumir los enemigos de Rusia. Cientos de periodistas, en su mayoría procedentes de las provincias más remotas de Rusia, agitan sus manos, blanden pancartas e incluso ponen coloridos trajes para captar su atención. Su portavoz dirige el evento, pero Putin suele elegir a algunos interrogadores. Rara vez pierde la calma y parece disfrutar del espectáculo.

La televisión controlada por el Estado a menudo muestra las reuniones en directo de Putin con funcionarios del gobierno ruso, empresarios y figuras culturales. También hay una llamada anual en el programa de televisión, de forma similar que dura horas, cuando a Putin se le hacen preguntas a través de un enlace de vídeo de varios sitios a través de Rusia. Los espectáculos están cuidadosamente orquestados.

______

VENEZUELA

Una señal de cómo los medios han sido acallados en Venezuela es que el presidente Nicolas Maduro apenas los ataca.

La prensa venezolana fue un pasatiempo favorito del líder Hugo Chávez, quien los acusó de actuar como fascistas y planear su derrocamiento. El resultado es que temas clave como la corrupción y la atención de la salud no se tocan en los principales medios de comunicación por temor a fuertes multas o prisión.

Al momento de la muerte de Chávez en 2013, había poca necesidad de preocuparse. Varios periódicos y organismos de radiodifusión, una vez muy críticos por el gobierno socialista, cambiaron de propietario y terminaron en manos de hombres de negocios considerados acogedores para el partido gobernante. Más de media docena de periódicos detuvieron la impresión y docenas más fueron obligados a recortar.

En las conferencias de prensa, Maduro frecuentemente trata a los periodistas independientes con falta de respeto y favorece a aquellos de puntos de vista amistosos. En un movimiento que puede haber presagiado los “asientos de Skype” del portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, se estableció una transmisión satelital en vivo de la Embajada de Venezuela en Moscú para responder a preguntas de simpatizantes políticos que denuncian el “imperialismo” estadounidense. El gobierno también tiene una presencia muy activa en los medios sociales.

La mayor amenaza para los periodistas proviene de las fuerzas de seguridad, que han incautado equipo o incluso han atacado a reporteros. La filmación de las líneas de alimentos puede ser motivo de arresto bajo las amplias leyes de seguridad nacional.

Un corresponsal de ABC News fue detenido por 72 horas en octubre después de filmar en un hospital para una historia sobre la atención de la salud. Cada vez más, a los periodistas se les niega la entrada al aeropuerto.

___

ZIMBABUE

El presidente Robert Mugabe ha estado en el poder desde la independencia de Zimbabwe en 1980, y los medios de comunicación locales y extranjeros a veces se enfrentan la hostilidad del gobierno si se percibe que empañan la imagen de él o el país.

El líder de 93 años de edad, a menudo ha sido duramente crítico de los periodistas que no trabajan para los medios de comunicación estatales. Aquellos cuyos informes fueron vistos como negativos se arriesgan a detención. Algunos fueron agredidos mientras cubrían la incautación de granjas blancas a partir de 2000.

El acceso a las reuniones de Mugabe con visitantes extranjeros o eventos en la sede del partido gobernante ZANU-PF solía limitarse a los medios estatales. Ahora hay mucho más acceso para los periodistas acreditados, ya sean afiliados a los medios de comunicación estatales o no, aunque algunos todavía están excluidos de ciertos eventos después de ser acusados de no retratar a Zimbabwe en una luz positiva.

Las amenazas físicas a los periodistas han disminuido, posiblemente porque el partido gobernante está firmemente en control y las preocupaciones por los derechos humanos ya no están en la vanguardia de los asuntos internacionales.

Un fotógrafo zimbabuense que ha trabajado extensamente para The Associated Press ha sido golpeado dos veces por los guardaespaldas de Mugabe, pero el presidente también le ordenó a su equipo de seguridad que retrocediera y lo dejara trabajar.