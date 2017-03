Revientan las redes con las fotos del primer ministro canadiense en su juventud

Fotos del aclamado primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante su juventud, han comenzado a circular en las redes sociales y se han vuelto virales.

Más allá de sus labores como primer mandatario del país, Trudeau ha alcanzado la fama entre muchas y muchos alrededor del mundo por ser considerado como uno de los hombres más guapos al mando de un país.

“¿Por qué Justin Trudeau no tiene ningún hijo de mi edad?”, escribió un usuario en Twitter.

Mira algunos de los tuits más graciosos de su fanaticada:

I’m kinda obsessed with young Justin Trudeau. I might start identify myself as Trudeausexual from now on 😍 pic.twitter.com/hY0WH4k7du — Lallo Ferreira (@lalloferreira) 2 de marzo de 2017

Why doesn’t Justin Trudeau have any kids my age? pic.twitter.com/O6d1tqIdZD — kanye (@nativedolans) 2 de marzo de 2017

“I would let young Justin Trudeau ruin my life” 😂 as good as “I would Snapchat Justin Trudeau @ 1:35am.” Young or old LBH pic.twitter.com/9eHiFcEs5t — April (@my2trollmonkeys) 2 de marzo de 2017

Sometimes i feel like a third wheel between my wife and a young Justin Trudeau. pic.twitter.com/3KcmF3XYGJ — Saha (@madmax2u) 2 de marzo de 2017

This is something everyone needs to see, young justin trudeau. Don’t get me wrong present day JT could still pound my cheeks to dust but pic.twitter.com/wgfqeYAdoc — Kendrick (@ayeeekendrick) 2 de marzo de 2017