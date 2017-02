Alguien perdió los modales en el Despacho Oval

Una de las principales asesoras de la Casa Blanca, Kellyanne Conway, no lo pensó dos veces para treparse con todo y tacos en uno de los muebles de la icónica Despacho Oval, solamente porque quería lograr una foto del presidente Donald Trump junto a miembros de los Históricos Colegios y Universidades para Afroamericanos (HBCU, por sus siglas en inglés).

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar.

Todos los muebles dentro de la residencia presidencial, están a cargo de la Asociación Histórica de la Casa Blanca. Pero el elemento histórico parece no importarle mucho a Conway, quien no sólo se trepó para tomar la foto, sino que presionó su taco sobre el espaldar del sofá y luego descansó sobre él, con sus rodillas dobladas y las piernas sobre el mueble.

Y continuaron los memes…

“i am sorry ma’am but no shoes on the couch i do not make the rules”@nycsouthpaw pic.twitter.com/dbONSk9Kno

— darth™ (@darth) February 28, 2017