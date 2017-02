Trump no irá a cena con corresponsales de Casa Blanca

El evento anual de recaudación de fondos para becas universitarias y lugar de entrega de premios a reporteros suele incluir a políticos, periodistas y celebridades, así como el presidente y la primera dama. Las afirmaciones de un comediante, que con frecuencia se burla del mandatario, y un discurso cargado de humor del presidente mismo, en el que arremete contra la prensa y rivales políticos, han sido el plato fuerte del evento, que C-SPAN ha transmitido en vivo.

En un tuit el sábado, Trump escribió: “No acudiré a la Cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca este año. ¡Les deseo lo mejor a todos y que tengan una gran velada!” No ofreció las razones por las que no asistirá.

I will not be attending the White House Correspondents’ Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de febrero de 2017