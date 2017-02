Pence confunde bandera de Israel con Nicaragua

Foto: AFP

El vicepresidente, Mike Pence, confundió anoche la bandera de Nicaragua con la de Israel y la colocó en dos mensajes en apoyo al pueblo judío publicados en Twitter.

El vicepresidente borró los mensajes, pero hoy varios medios locales recogen la imagen de los tuits, publicados justo antes de que Pence diera un discurso en la Coalición Judía Republicana (RJC, por su sigla en inglés).

“Nuestro apoyo para el pueblo judío no acaba en las fronteras de nuestra nación”, dijo Pence, quien aseguró que bajo el mandato de “POTUS” (sigla de Presidente de Estados Unidos, en inglés) “el mundo sabrá que Estados Unidos se mantiene al lado de Israel”.

A continuación, Pence colocó una etiqueta (hastag) con las siglas de la Coalición Judía Republicana y añadió dos emoticonos, uno de la bandera de Estados Unidos y otro con la bandera de Nicaragua.

La bandera de Israel y de Nicaragua tienen ciertas similitudes, pues las dos están compuestas por rayas horizontales azules sobre un fondo de color blanco.

Sin embargo, la bandera de Nicaragua tiene en el medio el escudo nacional del país, mientras que Israel colocó en el centro de su bandera la estrella de David, uno de los símbolos más conocidos del judaísmo.

Mira los tuits:

Someone please tell the Pence social media team that's the flag of Nicaragua, not Israel pic.twitter.com/6KpfsCOCV6

— Bradd Jaffy (@BraddJaffy) February 25, 2017