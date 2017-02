Encuesta: sigue cayendo nivel de aprobación de Donald Trump

El nivel de aprobación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar cayendo con rapidez. En una nueva encuesta de la Quinnipiac University Poll que fue publicada ayer, un 55 % de los votantes estadounidenses no aprobó el trabajo del mandatario estadounidense en su primer mes en la Casa Blanca, versus un 38 % que sí lo aprobó.

Del mismo modo, un 55 % de los votantes opinó que Trump no es honesto, versus un 40 % que opinó que sí. En la encuesta participaron 1,323 a nivel nacional, con un margen de error de +/- 2.7 por ciento.

“La popularidad del presidente Donald Trump se está hundiendo como una roca”, dijo Tim Malloy, director asistente de la encuesta de la Universidad de Quinnipiac.

En la misma encuesta de Quinnipiac el 7 de febrero de 2017, el nivel de aprobación de Trump fue de un 42 %, versus un 51 % que desaprobó el trabajo del mandatario.

“Trump es golpeado en la honestidad, la empatía y la capacidad de unir. Dos de sus puntos fuertes, el liderazgo y la inteligencia, también se están hundiendo a nuevos mínimos. Es una encuesta terrible en un mes”, añadió en la publicación de la encuesta en el portal cibernético de la Universidad.

Poca confianza en Trump

Según los resultados de la encuesta, un 38 % de los votantes estadounidenses piensan que pueden confiar en Trump para hacer lo que es correcto “casi todo el tiempo” o “la mayor parte del tiempo”, pero el 61 % cree que “algunas veces” o “casi nunca” puede confiar en Trump para hacer lo que es correcto.

En cambio, los votantes estadounidenses aprueban 59 % a 38 % las acciones judiciales que bloquean la orden ejecutiva de Trump sobre inmigración.

Desde sus inicios en 1988, la Universidad Quinnipiac Poll es ampliamente conocida y muy apreciada por su exactitud y minuciosidad. El Washington Post, The Wall Street Journal, EE.UU. Today, The New York Times, CNN, Reuters y otros medios, observan las encuestas de Quinnipiac como un barómetro de la opinión pública en asuntos de política, elecciones y asuntos de interés público.

Más resultados

55 % opinó que Trump no tiene buenas habilidades de liderazgo, versus un 42 %

53 % opinó que el presidente no se preocupa por los estadounidenses promedio, versus un 44 %

64 % opinó que Trump es una persona fuerte, versus un 32 %

58 % opinó que Trump es inteligente, versus un 38 %

60 % indicó que Trump no comparte los valores de la persona encuestada, versus un 37 %

58 % opinó que el presidente está haciendo más para dividir a la nación, mientras que el 36 % de los votantes estadounidenses dijo que Trump estaba haciendo más para unir el país

