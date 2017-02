NASA: hallan sistema solar con 7 planetas como la Tierra

Los astrónomos de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) encontraron al menos siete planetas similares a la Tierra que orbitan la misma estrella a 40 años luz de distancia, según un estudio cuyos resultados fueron anunciados en una conferencia de prensa en la sede de la NASA en Washington.

Lo impresionante del descubrimiento, es que no sólo son similares a la Tierra en tamaño, sino que por lo menos tres de ellos están ubicados en zona habitable, lo que significa que hay un gran potencial de que exista agua líquida en sus superficies, una condición esencial para la vida.

These 7 Earth-sized planets were seen by @NASASpitzer around a nearby, ultra-cool dwarf star called TRAPPIST-1: https://t.co/G9tW3cJMnV pic.twitter.com/Z6gvaH96Tz

En un comunicado de prensa, la NASA indicó que “el telescopio espacial Spitzer reveló el primer sistema conocido de siete planetas del tamaño de la Tierra alrededor de una sola estrella. Tres de estos planetas están firmemente ubicados en la zona habitable, el área alrededor de la estrella madre donde un planeta rocoso es más probable que tenga agua líquida”.

Según la Administración, el descubrimiento establece un nuevo récord para el mayor número de planetas de zonas habitables que se encuentran alrededor de una sola estrella fuera de nuestro sistema solar. Todos estos siete planetas podrían tener agua líquida – clave de la vida como la conocemos – en las condiciones atmosféricas adecuadas, pero las probabilidades son más altas con los tres en la zona habitable.

“Este descubrimiento podría ser una pieza importante en el rompecabezas de encontrar ambientes habitables, lugares que son conducentes a la vida”, dijo Thomas Zurbuchen, administrador asociado de la Agencia de Misión de la Dirección de la Ciencia en Washington. “Responder a la pregunta ‘estamos solos’ es una prioridad científica y encontrar tantos planetas como éstos por primera vez en la zona habitable es un notable paso adelante hacia esa meta”.

A unos 40 años luz (235 billones de millas) de la Tierra, el sistema de planetas está relativamente cerca de nosotros, en la constelación de Acuario. Debido a que se encuentran fuera de nuestro sistema solar, estos planetas son científicamente conocidos como exoplanetas.

Este sistema de exoplanetas se llama TRAPPIST-1, llamado así por el TRAPPIST de Los Planetas Transitando y el Pequeño Telescopio Planetesimal en Chile. En mayo de 2016, los investigadores que utilizan TRAPPIST anunciaron que habían descubierto tres planetas en el sistema. Asistido por varios telescopios terrestres, incluido el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral, Spitzer confirmó la existencia de dos de estos planetas y descubrió otros cinco, aumentando el número de planetas conocidos en el sistema a siete.

Los nuevos resultados fueron publicados hoy en la revista Nature, y anunciados en una rueda de prensa en la sede de la NASA en Washington.

Usando los datos de Spitzer, el equipo midió con precisión los tamaños de los siete planetas y desarrolló las primeras estimaciones de las masas de seis de ellos, permitiendo que su densidad fuera estimada.

De acuerdo con sus densidades, todos los planetas de TRAPPIST-1 son probablemente rocosos. Otras observaciones no solo ayudarán a determinar si son ricas en agua, sino que también posiblemente revelan si alguna podría tener agua líquida en sus superficies. La masa del séptimo y exoplaneta más lejano aún no se ha estimado – los científicos creen que podría ser un mundo helado, como “bola de nieve”, pero se necesitan más observaciones.

“Las siete maravillas de TRAPPIST-1 son los primeros planetas del tamaño de la Tierra que se han encontrado en órbita alrededor de este tipo de estrellas”, dijo Michael Gillon, autor principal del artículo y el investigador principal del estudio TRAPPIST exoplanet en la Universidad de Lieja, Bélgica. “También es el mejor objetivo todavía para estudiar las atmósferas de los mundos potencialmente habitables, del tamaño de la Tierra”.

En contraste con nuestro Sol, la estrella TRAPPIST-1, clasificada como una enana ultra-cool, es tan fresca que el agua líquida podría sobrevivir en planetas orbitando muy cerca de ella, más cerca de lo que es posible en planetas de nuestro sistema solar. Las siete órbitas planetarias TRAPPIST-1 están más cerca de su estrella anfitriona de lo que Mercurio es para nuestro sol. Los planetas también están muy cerca uno del otro.

Si una persona estuviera de pie en una de las superficies del planeta, podrían mirar hacia arriba y ver potencialmente rasgos geológicos o nubes de mundos vecinos, que a veces parecerían más grandes que la luna en el cielo de la Tierra.

Los planetas también pueden estar cerrados de forma tidal a su estrella, lo que significa que el mismo lado del planeta está siempre frente a la estrella, por lo tanto cada lado es perpetuo día o noche. Esto podría significar que tienen patrones climáticos totalmente diferentes de los de la Tierra, como fuertes vientos que soplan desde el lado del día hasta el lado de la noche y cambios extremos de temperatura.

Spitzer, un telescopio infrarrojo que recorre la Tierra mientras orbita el sol, era muy adecuado para estudiar TRAPPIST-1 porque la estrella brilla más brillante en luz infrarroja, cuyas longitudes de onda son más largas de lo que el ojo puede ver. En el otoño de 2016, Spitzer observó TRAPPIST-1 casi continuamente durante 500 horas.

Spitzer está en una posición única en su órbita para observar suficientes cruces – tránsitos – de los planetas frente a la estrella anfitriona para revelar la compleja arquitectura del sistema. Los ingenieros optimizaron la capacidad de Spitzer para observar planetas en tránsito durante la “misión cálida” de Spitzer, que comenzó después de que el refrigerante de la nave espacial se agotara según lo planeado después de los primeros cinco años de operaciones.

Around a nearby, cold, small star we found 7 rocky Earth-size planets, all of which could have liquid water – key to life as we know it. pic.twitter.com/C2JWjDfBdK

— NASA (@NASA) 22 de febrero de 2017