Comienzo normal de elecciones presidenciales en Ecuador

Las elecciones para elegir un nuevo mandatario en reemplazo del presidente Rafael Correa, con más de 10 años en el poder, iniciaron con normalidad el domingo.

En el acto inaugural de los comicios, Correa destacó que “dejaré el gobierno con la íntima paz de haber hecho todo lo posible de servir a mi pueblo y a la patria grande, una verdadera democracia no se reduce a elecciones … pese a todo lo avanzado en esta década aún falta mucho por avanzar en la democracia real” al referirse a las oportunidades de desarrollo de los ciudadanos.

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, dijo que en Ecuador la democracia es “viva, radiante, deliberante, hemos llegado al día cero … hoy el país cuenta con su voto y ustedes cuenten con que lo haremos respetar en un proceso transparente y planificado que ha permitido que lleguemos a este día”.

Los recintos electorales, instalados en instituciones educativas, comenzaron a recibir los sufragios de los ecuatorianos que hacían fila ante las mesas.

Los ecuatorianos deben escoger entre ocho postulantes: el oficialista Lenin Moreno; el ex banquero de derecha Guillermo Lasso, la ex asambleísta de derecha, Cynthia Viteri; el ex alcalde de Quito, Paco Moncayo; Abdalá Bucaram, hijo del presidente homónimo; Patricio Zuquilanda; Washington Pesántez e Iván Espinel.

Uno de ellos reemplazará desde el 24 de mayo a Correa, quien por primera vez en una década no está en la papeleta electoral.

Un total de 12,8 millones de votantes están habilitados para votar el domingo entre las 07.00 y las 17.00 horas (1200 y 2000 GMT) y deben escoger presidente, vicepresidente, 137 asambleístas, y responder una consulta popular para autorizar o rechazar que los funcionarios públicos tengan intereses en paraísos fiscales.