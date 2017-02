Avioneta se estrella en zona residencial de Nueva Jersey

Una pequeña avioneta se estrelló hoy en una zona residencial de Bayonne, en el estado de Nueva Jersey, según informan medios locales.

El accidente, que se produjo en horas de la mañana del domingo, no dejó muertos ni heridos de gravedad, y solo provocó daños en un vehículo y el tendido eléctrico, según el periódico Daily News.

La avioneta se estrelló en una zona residencial de Bayonne, según confirmó la oficina de manejo de emergencias de la ciudad, que instó a los vecinos a evitar la zona del accidente.

El piloto, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, era el único ocupante del aparato y solo tuvo heridas leves, según el canal CBS News.

La avioneta solicitó ayuda por radio cuando sobrevolaba cerca de la Estatua de la Libertad pero se desconocen los motivos por los que terminó estrellándose en Bayonne, según el mismo canal.

El piloto quedó atrapado en la cabina y tuvo que ser rescatado por personal de emergencias y posteriormente fue trasladado a un hospital cercano aunque su estado no reviste gravedad.

“Escuché un ruido muy fuerte que me asustó un montón y la gente empezó a gritar ‘es un avión, es un avión"”, dijo al Daily News una testigo, identificada como Kayla Guzmán.

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la avioneta siniestrada es una Piper PA-28 Cherokee que pertenece a una escuela de vuelo en el condado neoyorquino de Queens.